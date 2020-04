sena clícia pantoja #

(Thalles Vinícius foi o advogado de defesa)

A professora Clícia Pantoja, ex-gestora do núcleo da Educação em Sena Madureira foi absolvida pela justiça de acusação que respondia na comarca do município.

Sentença

I – Relatório

O Ministério Público do Estado do Acre denunciou Clícia Ribeiro

Pantoja, já qualificada, dando-a como incursa nas sanções previstas no art. 312, caput, do

Código Penal, expondo na peça exordial que:

“entre março de 2006 à julho de 2012, neste Município e Comarca de Sena

Madureira/AC, a denunciada, na condição de funcionária pública, apropriou-se de dinheiro

de que tinha posse em razão do cargo, ou desviou em proveito próprio ou alheio (…)” (p.

Trata-se de ação pública incondicionada em que se objetiva apurar a

responsabilidade de Clícia Ribeiro Pantoja quanto ao crime previsto no art. 312, caput, do

Código Penal.

A materialidade dos fatos não restou por comprovada, muito embora tenham

sido juntado vários documentos aos autos (pp. 04/259, 349/408, 418/423 e 472/615).

Em momento algum, durante a instrução processual, conseguiu-se

colacionar elementos indubitáveis de que a ré tivesse cometido a conduta que lhe foi imputada

na exordial acusatória,

Posto isso, com fundamento no art. 386, inc. I e III, do Código de Processo

Penal, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva, para absolver Clícia Ribeiro

Pantoja, já qualificada, das penas previstas no art. 312, caput, do Código Penal.

Sem custas.

Intimem-se.

Sena Madureira-(AC), 31 de março de 2020. Ana Paula Saboya Lima

Juíza de Direito

