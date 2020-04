decorativo #

Brasil tem um presidente operacional…general Braga Neto…Bolsonaro virou peça decorativa…pode falar o que quiser…os generais acabaram com as palhaçadas do capitão no governo e o enfrentamento à pandemia do Covid-19 (coronavírus)…oestadoacre já havia publicado texto de Luis Nassif, que foi quem primeiro falou sobre o presidente decorativo.

Bernardo Mello Franco, de O Globo, neste domingo

(…) “Os fatos dos últimos dias reforçam a impressão de que Bolsonaro deixou de governar. Na crise do coronavírus, uma junta de ministros passou a tomar as decisões que importam. Enquanto os auxiliares trabalham, o presidente se ocupa em animar a claque do Alvorada e esbravejar contra as medidas de distanciamento social.

Na segunda-feira, o general Braga Netto assumiu o papel simbólico de interventor. Recém-nomeado para a Casa Civil, passou a comandar entrevistas diárias com grupos de ministros no Planalto. A maioria dos participantes só faz figuração, mas transmite-se a ideia de que há alguma coordenação no governo.

O general também ajudou a montar um cordão sanitário em torno do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O objetivo é impedir Bolsonaro de demiti-lo às vésperas do pico da epidemia. Os ministros Sergio Moro e Paulo Guedes, que não integram a ala sectária da Esplanada, juntaram-se ao esforço de blindagem. “Estamos sob orientação do ministro Mandetta”, disse Guedes na terça. (…)