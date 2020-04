guedes mal #

Esse ministro é o problema…

Paulo Guedes fracassou com o modelo liberal de Estado Mínimo (mínimo para a maioria da população) e jogou o Brasil, junto com seu presidente, no caos social e econômico.

OGlobo

O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu o congelamento de salários de servidores públicos por dois anos por conta da crise do novo coronavírus.

(…)