estatuto do servidor #

Mudança no Estatuto do Servidor

Proposta do Executivo chegou à Aleac na terça-feira para mudar o Estatuto do Servidor e deve contar com a máxima oposição dos parlamentares.

O que diz o projeto de lei:

Em tempo: prestem atenção, servidores….o deputado Edvaldo Magalhães foi quem fez a denúncia durante entrevista a este blog (assista).

Em tempo 2: entenderam a agora a pressão dos bancos no governo para que não sancione a suspensão dos empréstimos?

Em tempo 3: se governador não sancionar em 15 dias(contados desde a aprovação pelos deputados), a Assembleia vai sancionar o PL e suspender os descontos dos consignados.

J R Braña B.

