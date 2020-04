petecão recursos #

Senador Petecão

A verba é proveniente de emenda do parlamentar junto ao Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, e vai beneficiar aos municípios de Brasileia (R$ 200 mil), Bujari (R$ 100 mil), Marechal Thaumaturgo (R$ 200 mil), Porto Walter (R$ 53.387,00), Senador Guiomard (R$ 100 mil), Tarauacá (R$ 300 mil) e Cruzeiro do Sul (R$ 165.199,00), cujo os valor correspondem à primeira parcela.