-É uma oração sem religião – Taboada

Deus existe? Uma música que fala do infinito. Quem está aqui? Deus? Somos fruto do acaso? Uma reflexão e tanto sobre o Universo, Deus, a ciência e a vida. Fiz esta música há 15 anos. Após a perda de um irmão entrei em profunda reflexão sobre o que somos e de onde viemos. Li livros espirituais, li livros científicos, artigos, ouvi pessoas e cheguei à minha conclusão.

Daí a inspiração para esta canção que para mim é uma oração sem religião. Uma oração que une ciência, espiritualidade e reflexão, que me acalma e me dá a certeza que o Universo evolui com uma inteligência absoluta capaz de dar sentido à sua existência que é criação da vida, do amor e da sua infinitude.

Estou em quarentena aqui em São Paulo, por causa do coronavírus, com minha família e nossos cachorrinhos. Resolvi então fazer os arranjos e gravá-la agora na Páscoa. Não liguem para minha camisa rasgada. rss Estou em casa com as coisas mais simples que gosto, inclusive esta camisa que uso por aqui e durmo com ela. Enfim, eu não largo velhos amores por coisas que são apenas novas, mas não têm histórias comigo…rss

Sérgio Taboada, compositor

