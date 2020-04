br-364 aberta #

Acertadamente, o governo do Acre sinalizou que, para proteger o Juruá (sem registro de covid-19) poderia fechar o tráfego na BR-364, sentido capital-Cruzeiro…liberando, claro, apenas a passagem de mercadorias para a região.

Como informa a repórter Sandra Assunção, de Cruzeiro, foi chegar a notícia aos ouvidos do presidente, que este mandou o DNiT avisar ao governador GladsonC que ‘sem chance’ de fechar a rodovia do fim do mundo, mesmo que seja, como imaginou sua excelência, para proteger o Juruá.

Bolsonaro não tem jeito, pessoal…

É mais que um irresponsável…

Bolsonaro é um Bolsonaro.

Em tempo: GladsonC, como Orleir, seu tio ex-governador – não consegue ficar muito tempo em Rio Branco…GladsonC está em Cruzeiro há pelo menos três dias.

J R Braña B.