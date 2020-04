covid-19 acre #

ANGA (Gov do Acre)

Casos de Covid-19 seguem em ascensão numa média de 4 por dia no Acre

Dos infectados, 86% vão passar incólumes, mas eles podem fazer a curva crescer no estado, que hoje está devagar, mas numa linha constante por causa das transmissões comunitárias

O anúncio de dois homens contaminados por coronavírus sem saber de quem contraíram Covid-19 acendeu o sinal vermelho do alastramento da pandemia no Acre, para além do monitoramento que vinha sendo feito pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), e diga-se por mérito, com a ajuda hercúlea dos profissionais do Centro de Infectologia Charles Mérieux.

Embora até esta sexta-feira, das 815 pessoas já testadas pelo laboratório privado, ao menos 745 tinham tido os exames descartados, o número de casos positivos vem se mantendo numa média de 4 por dia e chegou a 8 nesta sexta, subindo de 62 para 70 (72 atualizado) o número de confirmados em todo o estado.

(…)