futuro acre #

Obrigado, Senhor!

Guarde o Acre, nosso povo e o nosso futuro, em nome de Jesus!

Am√©m! ūüôŹūüŹĽ

(Governador GladsonC)

GladsonC j√° sabe que seu governo est√° comprometido este ano e no restante do mandato.

De todos os governadores, GladsonC √© o que est√° enfrentando o maior cataclismo que o Acre j√° viveu nesse pouco mais de um s√©culo….Nenhum experimentou (experimenta ainda) t√£o dr√°stica experi√™ncia e mudan√ßa na vida das pessoas e grupos sociais como agora.

Compar√°vel, em import√Ęncia hist√≥rica, √† epopeia de anexa√ß√£o do Acre – via armas, sangue e pol√≠tica – ao territ√≥rio brasileiro ap√≥s disputa com a Bol√≠via.

Antes dessa pandemia (que o Acre ainda n√£o vive a fase exponencial da curva, mas a contamina√ß√£o √© crescente) o momento mais dram√°tico tinha sido no governo Ti√£o Viana, com o isolamento via terrestre do estado devido transbordamento do Rio Madeira, que cobriu a BR-364 em 2014….este fato hist√≥rico foi um treino de sobreviv√™ncia para o que viria… e veio… seis anos depois!.

Agora √© diferente e aterrador…

N√£o √© s√≥ o Acre que enfrenta o inimigo ‘invis√≠vel’ e mortal.

√Č o Brasil…

O mundo…

A ficha de sua excelência parece que caiu.

J R Bra√Īa B.