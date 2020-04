burger king capital #

Anúncio para Rio Branco

BURGER KING ANUNCIA CHEGADA DE DELIVERY EM RIO BRANCO

O serviço pode ser solicitado através do Uber Eats na capital do Acre

O Burger King do Brasil anuncia expansão do Delivery (entrega em domicílio) para novas regiões no País. Recentemente, a marca inaugurou o serviço em Rio Branco – AC. Agora, todos os moradores da cidade já podem fazer seus pedidos por meio de um dos maiores aplicativos de delivery do Brasil: o Uber Eats. Esse investimento no serviço de entregas já era previsto, no entanto, em vista do fechamento do salão de todos os seus restaurantes no Brasil devido ao cenário da pandemia do Coronavírus (COVID-19), essa expansão foi acelerada.

(…)