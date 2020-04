mensagem gov #

Com uma semana e pouco de pandemia, Bolsonaro ficou enlouquecido (todo hora ele está) com a decisão dos governadores em adotar o isolamento social…Foi então que GladsonC, governador do Acre, falou com o então ministro da saúde e perguntou se podia reabrir o comércio e as escolas. Mandetta foi claro:

-Não faça isso.

GladsonC seguiu as orientações do ministro…Felizmente!

ANGA(Gov do Acre)

Gladson envia mensagem parabenizando Mandetta e agradecendo apoio dado à Saúde do Acre

GladsonC, governador do Acre

“Como governador, como cidadão e ex-parlamentar, eu sei do compromisso dele com o Brasil. Gostaria de dizer que o ministro fez o trabalho dele com muita seriedade e honestidade. O (Luiz Henrique) Mandetta cumpriu com o seu papel diante da situação que estamos vivendo e continuarei a procurá-lo para nos orientar e tomar decisões que possam salvar vidas”, declarou Gladson.

(..)

‘O Mandetta sempre nos atendeu e mostrou seu interesse em melhorar a Saúde do nosso estado. E mesmo diante dessa pandemia do coronavírus, ele sempre procurou nos ajudar naquilo que é melhor para a população. Por isso, quero agradecê-lo por tudo que fez pelo Acre”, concluiu Cameli.

(…)