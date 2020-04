entrevista live #

Eduardo Farias, médico infectologista

Hoje, 21h (9 da noite) live ao vivo aqui no oestadoacre e no facebook com o médico infectologista e vereador Eduardo Farias….você pode participar…

Canais para ver a entrevista:

oestadoacre

Facebook de médico Eduardo Farias

Facebook de J R Braña B.