difusora sena #

‘Atenção, atenção moradores do Rio Iaco!

O pré-candidato a prefeito de Sena Madureira, Zenil Chaves, avisa que cancelou viagem e as reuniões que faria nas comunidades ribeirinhas por motivos do Coronavírus.’

Ka ka ka!!!

A canoa de Zenil, seus assentos, já estavam todos reservados.

Embarcariam nela, além do pré-candidato, Charlene Lima, Nilson Areal e Nelson Sales…

J R Braña B. (Com colaboração de ZHO, que vive com o rádio no pé-do-ouvido escutando as mensagens da Difusora)