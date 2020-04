ninguém gov #

Esse é o nível de sensibilidade dos ricos que habitam as terras do Acre…em meio a um flagelo, o sujeito declara:

-Só enxergam o lado da saúde pública…

Queria o quê?

Que enxergasse em primeiro lugar as concessionárias de carros?

E o governo vai ficar calado, excelência?

Em tempo: são na maioria empresários bolsonaristas e deveriam exigir especialmente do seu presidente as ajudas que o seu desgoverno federal não providência aos atores econômicos do país nem ao conjunto da população.

J R Braña B.