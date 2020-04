manaus #

Mídia Ninja:

Triplicou o número de enterros nos cemitérios municipais de Manaus (AM) na comparação com o período anterior à crise. 82 cerimônias fúnebres por dia segundo apuração da UOL c/ dados do governo municipal. 656 corpos sepultados entre os dias 12 e 19/04.pic.twitter.com/NV1Jyp3xYv — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) April 21, 2020

E mais: advogados pedem ao STF afastamento de Bolsonaro…

Advogados entram com pedido no STF por afastamento de Bolsonaro; Planalto em alerta https://t.co/dJkZoENfdx — DCM ONLINE (@DCM_online) April 21, 2020

Hoje o entrevistado é o presidente do PT do Acre, Cesário Braga, que foi vítima de Coronavírus…21h (9 da noite) aqui no oestadoacre e facebook