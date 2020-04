aluguel? #

Lojistas deveriam combinar – junto com a empresa do Shopping – pagar apenas a manutenção do shopping (limpeza, luz, segurança)…aluguel deveria ser suspenso até passar o flagelo do coronavírus.

Não há justificativa para apertar a corda no pescoço dos lojistas.

Vivemos em momento de exceção e não sabemos quando vai normalizar…

Não vai normalizar tão cedo, senhores…

Nada será como antes…como em janeiro passado.

Acordem!

J R Braña B.