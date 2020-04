fies cobrança #

Nesta quinta-feira (23), a deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) e outros 25 deputados comemoraram a aprovação dos projetos de lei que suspendem as cobranças das mensalidades do Fies durante o período de pandemia do novo coronavírus. A parlamentar acreana luta pela anistia do pagamento da dívida do financiamento desde o começo do mandato.

-A luta pela anistia da dívida continua – diz a deputada.

