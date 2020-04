sansung acre #

Governador solicita apoio de multinacional no combate à Covid-19

O governador Gladson Cameli entrou em contato com o vice-presidente da Samsung América Latina, Mário Laffitte, para expor a necessidade e as dificuldades que o Estado vem enfrentando para comprar equipamentos e insumos necessários ao enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus. Gladson pontuou que a situação epidemiológica da Covid-19 no Acre tem se agravado. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Saúde, já são 227 pessoas contaminadas. Dez óbitos foram confirmados em razão da doença no estado.

“Estou colocando meu próprio avião para buscar o que for preciso, assim como solicitei o apoio da Força Aérea. O Estado também está disposto, se for preciso, a alugar aeronaves para ir onde for preciso em busca de equipamentos e materiais”, enfatizou (o governador GladsonC)

