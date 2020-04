respiradores #

258 casos de covid-19 confirmados no Acre….aumento de 10,25% em relação à sexta-feira.

Gov do Acre

(…)

(A manhã desta sexta-feira, 24, foi marcada pela chegada de uma equipe médica especializada do Instituto Transire e da rede Samel de hospitais, do Amazonas, que após articulação do governador Gladson Cameli doaram mais de R$ 100 mil em equipamentos médicos respiratórios específicos para serem usados em pacientes portadores de Covid-19.

Com a indisponibilidade de comprar Unidades de Terapia Intensiva (UTI) a pronta entrega e respiradores devido à busca mundial pelos equipamentos, o governador recebeu hoje uma nova tecnologia chamada Cápsula Vanessa (nome em homenagem a uma paciente que se recuperou), um sistema simples e altamente escalável para diminuir a necessidade de intubação precoce de pacientes de Covid-19.

(…)

Um avião vindo de Manaus chegou com as primeiras dez unidades da Cápsula de um total de 200 que serão enviadas ao Acre, enquanto outro avião trouxe a equipe médica que irá treinar os profissionais acreanos no uso do equipamento tanto para os pacientes internados no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) quanto no Pronto-Socorro de Rio Branco.

(…)