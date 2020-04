indígenas gov #

Governo anuncia mais de R$ 2 milhões para comunidades indígenas

…o Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, traz uma boa notícia para as comunidades indígenas. Serão liberados aproximadamente R$ 2,2 milhões para estimular práticas sustentáveis em 28 terras indígenas do Acre.

O pagamento dos Agentes Agroflorestais Indígenas (AAFIs), uma verba de aproximadamente R$ 1,6 milhão financiada pelo Programa Rem/KfW, já está garantido para 145 indígenas, durante o período de 15 meses. Outra importante conquista para a consolidação do Programa REM no Governo do Acre é a liberação do recurso para a Comissão Pró-índio (CPI), em média R$ 360 mil, voltada à formação dos AAFIs.

