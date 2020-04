entrevista gov #

Em contato com este blog, a secretária de comunicação do governo, Silvânia Pinheiro, informou que a entrevista marcada e anunciada com GladsonC para a noite de hoje (domingo) não poderia acontecer devido a compromissos familiares já assumidos pelo governador.

Ficou combinado, em comum acordo – que a entrevista via internet e remota com o governador acontecerá nesta segunda-feira, 19h30.

Pedimos compreensão e desculpas aos nossos navegantes por esse contratempo.

J R Braña B.