máscaras gov #

[Neste domingo, 20h (8 da noite), entrevista ao vivo aqui em oestadoacre com o governador GladsonC]

Gov do Acre

Estado recebe 170 mil máscaras para profissionais que atuam no combate ao coronavírus

(…)

….(…) a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), com o primordial apoio do governador do Estado, fez a aquisição de 170 mil máscaras, com recursos das ações de combate à Covid-19. O material será distribuído para as unidades hospitalares do Estado, para que os profissionais sejam resguardados frente aos casos de coronavírus.

“Uma das nossas grandes preocupações é dar a esses profissionais condições de trabalho, para que eles possam combater essa doença com segurança. Hoje, no estado, ela vem avançando, vem crescendo, e os equipamentos de proteção estão chegando a todo momento”, destacou o secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene.

(…)

A coordenadora da Divisão de Material Médico Hospitalar, Rossana Freitas, explica que as máscaras serão enviadas às unidades de acordo com a necessidade de cada uma delas. “A divisão será definida pelo pedido de cada unidade e será deliberado pelo Centro Operacional de Emergências (COE) à Covid-19”, frisou.