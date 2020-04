agronegócio gov #

Em live aqui no oestadoacre e no youtube, o governador GladsonC, respondendo a uma pergunta de Kairo Araújo (participante da entrevista), disse que não prometeu tirar dinheiro público para aplicar no agronegpócio, mas destravar a burocracia para facilitar os investimentos.

Assista abaixo (do minuto 33 a 56 tivemos uma interferência que gerou ruído no áudio…depois foi consertado)

-Não prometi pegar dinheiro público para o agronegócio…fui mal interpretado…até por quem votou em mim – disse GladsonC.

Avance para o minuto 59…para ouvir sobre o agronegócio.