china brasil óbitos #

Terça-feira, 28-A

Brasil hoje: 5.017 decessos por coronavírus….

China: 4.643 decessos

Brasil: 210 milhões de habitantes…

China: próximo de 1,5 Bi

E daí, diz Bolsonaro, o presidente que iria mudar o Brasil para melhor..iria..iria…assista:

Do Alemão Gerd Wenzel

Se Angela Merkel, ao ser confrontada com o número de vítimas fatais por causa do covid-19, respondesse – “Na und?” (E daí?), teoricamente poderia ser alvo de uma moção de desconfiança pelo Parlamento que, uma vez aprovada, a destituiria do cargo. Tudo isso num espaço de 48 horas.

— Gerd Wenzel (@gerdwenzel) April 29, 2020