ministro saúde #

(Gov do Acre)

Governo reitera ao ministro da Saúde mais apoio para o Acre combater o coronavírus

Durante videoconferência realizada nesta terça-feira, 28, a equipe do Governo do Estado do Acre reiterou novo ministro da Saúde, Nelson Teich, providências para melhorar a estrutura da rede pública hospitalar do Acre, assim como recursos que assegurem a contratação de mais profissionais para reforçar o enfrentamento à pandemia do coronavírus.

Teich é sócio de empresas de saúde privada…tá se lixando para a saúde pública…tá nem aí para o SUS… –

J R Braña B.