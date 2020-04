insalubre pl gov #

Vídeo

Deputado Edvaldo Magalhães explica quão é insalubre o PL de Adicional de Insalubridade do Executivo que atende precariamente somente parte dos servidores com o benefício num momento de pandemia que atinge a todos que trabalham (no ambiente da saúde) cuidando das pessoas enfermas.

Assista intervenção salubre em sessão (remota) na Aleac de Edvaldo: