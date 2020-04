sen mbittar #

Senador MBittar (MDB), o mais bolsonarista dos senadores atuais do Acre, defende que Bolsonaro possa nomear um amigo da família para diretor-geral da PF….o medebista tem alguma razão.

O ministro Alexandre Moraes, do STF, anulou a nomeação recente de Bolsonaro (tenho quase certeza que essa decisão do ministro seja uma interferência indevida…igualzinha quando Gilmar Mendes impediu Lula de ser ministro de Dilma)

Assista o senador MBittar,… abaixo, contraponho:

Em tempo: MBittar não está de todo equivocado…o presidencialismo brasileiro assegura que o senador está correto: o eleito presidente tem a prerrogativa de nomear o diretor-geral da Polícia Federal, ponto.

Em tempo 2: porém, essa prerrogativa supõe situação de normalidade no país…nenhum dos ex-presidentes citados no vídeo nomeou diretor da PF para proteger explicitamente a família, como revela o noticiário atual em relação a Bolsonaro….não vivemos uma situação de normalidade no Brasil…a família do presidente Bolsonaro enfrenta graves acusações de envolvimento em crimes e cabe à PF, autônoma e de forma republicana, comandar as investigações.

Em tempo 3: quanto ao senador MBittar, este mudou 180º na política…optou ser de extrema-direita…pelo menos no comportamento e ideias pessoais, na defesa da anticiência e de programas econômicos que exclui a maioria e privilegia especialmente o setor privado…

Em tempo 4: no planeta Terra. os extremos são os pontos menos habitados por pessoas, menos propícios à vida humana…exatamente por serem excludentes, extremos…

J R Braña B.