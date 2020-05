euentrego #

Divulgação

A startup EuEntrego.com, que opera em mais de 100 cidades no Brasil, chega esse mês a Rio Branco – AC. Na prática, os interessados podem se cadastrar no aplicativo e passar por um processo seletivo para realizar entregas de varejistas na grande João Pessoa.

Criada em 2017, a EuEntrego está transformando o modo de delivery no Brasil. Na modalidade chamada Crowdshipping, o aplicativo utiliza motoristas autônomos em carros particulares para realizar entregas, permitindo que muita gente possa gerar renda com flexibilidade e sem complicação.

Ao chegar às novas localidades, a EuEntrego pretende fazer parte da vida das cidades e oferecer uma opção moderna e eficiente para entrega de produtos, conectando varejistas e motoristas através da sua moderna plataforma. O modelo da EuEntrego encontra similaridades na AmazonFlex da americana Amazon e na Cainiao da Chinesa Alibaba. A startup brasileira já realizou mais de 1 milhão de entregas nessa modalidade desde a sua fundação.

Os interessados devem acessar o site www.euentrego.com e fazer o pré-cadastro. Para operar com o aplicativo é necessário ter um veículo (que não precisa ser necessariamente de carga), CNH e atestado Negativo de Antecedentes Criminais. Os motoristas parceiros têm flexibilidade na jornada de entregas e recebem quinzenalmente os valores correspondentes as entregas em conta corrente.

Sobre Eu Entrego

Criada em 2017, a Eu Entrego é uma plataforma de intermediação de entregas que utiliza cidadãos comuns, a pé, de carro, bicicleta ou nos meios de transporte de que dispõem, para realizar entregas (Crowdshipping). No espírito da economia colaborativa, a empresa conecta varejistas à maior rede de entregadores autônomos do Brasil, atendendo demandas de last mile (última milha) e same-day delivery (entregas no mesmo dia) com agilidade e eficiência. acesse: www.euentrego.com.