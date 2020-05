ifac sena #

Ifac a oestadoacre

Ifac doa mais de 1,6 mil unidades de sabão biodegradável em Sena Madureira

Material, que foi produzido por servidores e estudante do campus Sena Madureira, foi entregue à Secretaria Municipal de Saúde, que fará a redistribuição para comunidade

Servidores e estudantes do Instituto Federal do Acre (Ifac) continuam trabalhando em projetos e ações para prevenção e combate ao novo coronavírus (Covid-19). Nesta quarta-feira (29.04), o campus Sena Madureira realizou a entrega de mais de 1,6 mil unidades de sabão biodegradável para a Secretaria de Saúde do município. O produto, que foi confeccionado em barra e em pó, será redistribuído para a comunidade local

(…)

Em tempo: bela iniciativa!…que deve ter consequência numa empresa privada na cidade…o setor público cria e repassa ao setor privado.

Em tempo 2: sobe a 22 o número de óbitos por coronavírus no Acre…

J R Braña B.