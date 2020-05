aulas julho #

O governador GladsonC ao comentar a distribuição de 37 mil cestas básicas nas escolas da rede pública da capital disse:

Enquanto não for seguro a retomada das aulas, essa ação vai permanecer. Do jeito que a situação está, acredito que até julho não será possível que as nossas crianças e jovens retornem para a sala de aula. Mas, tudo isso também depende das atitudes de cada cidadão. Mais uma vez eu peço a colaboração de todos para lavar bem as mãos, usar máscara e, quem puder, fique em casa. É agindo desse jeito que o coronavírus vai passar e a vida vai continuar – Gov GladsonC