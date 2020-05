ditadura nunca mais #

Bolsonaro, o Parmito (seu apelido), e os seus doentes seguidores querem uma Ditadura no Brasil.

Pedem isso toda semana em atos conta a ciência (em favor das mortes pelo covid-19) e o fim da Democracia em nosso país.

Hoje, o pastor progressista Ricardo Gondim (abaixo do texto) disse que tem poucos anos de vida para viver outra Ditadura…

E eu digo o mesmo: com quase 60 anos, não aceito mais viver um dia sequer de Ditadura…

Vivi até os 22…(e até essa idade fui um sem noção das coisas que aconteciam no Brasil, no mundo, no Acre…)

Quero viver livre…

Agindo politicamente (ou não) da maneira que quiser…

E na Ditadura você não pode ser você mesmo…

Também não tenho mais tempo para viver em Ditadura…

Quero uma velhice de liberdade, com saúde e ultrapassar os 100…

Basta de Bolsonaro!

Fora…!

Antes que seja tarde demais!

Subnotificam mortes.

Mentem sobre uma conspiração comunista.

Falam em Deus. Alimentam o desdém.

Mais gente morre.

O caos se instala.

Suspendem o Estado de Direito e o que sobra?

Décadas de opressão – acontece que estou nos últimos anos de vida. — Ricardo Gondim (@gondimricardo) May 3, 2020

J R Braña B.