curió #

Via Caf/Uol

Jair Bolsonaro recebeu nesta segunda-feira 4/V, no Palácio do Planalto, o tenente-coronel reformado do Exército Sebastião Curió, conhecido como “Major Curió”. Ele já foi denunciado seis vezes pelo Ministério Púlico Federal (MPD) por participar de assassinatos e sequestros de militantes da esquerda na região do Araguaia nos anos 1970. A informação foi publicada originalmente por Rubens Valente no UOL.

(…)

Em tempo: os dois se entendem e se completam nesse tema… – J R Braña B.