Prefeito André Maia dá início à desinfecção de ruas, calçadas e pontos estratégicos da cidade

A Prefeitura de Senador Guiomard iniciou, na última sexta-feira, 1º de maio, uma nova ação que vai reforçar o combate à disseminação do coronavírus. Trata-se da higienização de pontos estratégicos da cidade, que é feita com uma solução especial, preparada com água e uma grande concentração de hipoclorito, conforme recomendações técnicas dos órgãos de controle da saúde.

Em tempo: não há garantia científica de que medida (desinfecção) seja eficaz no combate ao covid-19…porém limpar as ruas de forma mais acurada pelas prefeituras nos municípios pode ajudar a melhorar o ambiente nas cidades acreanas.

J R Braña B.