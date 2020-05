Sena: Francisco (irmão do professor Moacir Chaves) morre no Rio

francisco chaves #

Sena Madureira…

Francisco Chaves, filho do ex-prefeito de Sena Madureira, Agnaldo Chaves (in memoriam), morreu no Rio de Janeiro nesta terça.

Francisco, que morou no Rio por pelo menos duas décadas, vivia em Sena já alguns anos e teria ido a passeio à capital fluminense.

Francisco era irmão Moacir Chaves (conhecido professor em Rio Branco).

Este blog envia sentimentos de solidariedade aos irmãos Moacir, Angélica e Afonso.

Em tempo: Francisco morreu na cidade que mais gostava….

Em tempo 2: adorava ler o SENA XXI (impresso que fazíamos em Sena)

J R Braña B.