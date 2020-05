saúde terceirizada #

Do Sintesac

Governador Gladson Cameli envia à Assembleia Legislativa PL que regulamenta o Instituto de Gestão em Saúde do Acre sem acatar os pedidos dos trabalhadores

-É uma covardia

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (SINTESAC), Adailton Cruz, disse que: “Hoje é mais um dia negro para a nossa história, esse é o apoio que recebemos do governo, em plena pandemia, envia PL que cria Instituto de Saúde à ALEAC, sem trazer nenhuma garantia de não demissão ou carga horária para o Pró-Saúde, e ainda submete todos os servidores da SESACRE ao mesmo regime de jornada e gestão, deixando a critério da SESACRE essa imposição, colocando risco o fim da carreira dos servidores públicos, concursos, fragilizando ainda mais os “irregulares” e TERCEIRIZANDO de uma só vez quase a metade do sistema de saúde do estado, e em paralelo o governo manda retirar o adicional de horas a todos os trabalhadores em saúde que estão afastados por serem do grupo de risco ou por estarem doentes com COVID-19”, disse, “É uma covardia”.

(…)

Em tempo: há muito que a saúde do Acre está terceirizada, sucateada, largada…é só ver como o povo é atendido…o SUS desvalorizado, sem recursos etc….agora vão fechar o caixão – J R Braña B.