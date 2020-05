imac licenças #

(Gov do Acre)

Imac prorroga validade das licenças ambientais por mais 45 dias

O Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), desde o início da pandemia de Covid-19, adotou medidas para o cumprimento do decreto governamental que estabeleceu critérios para o funcionamento das instituições públicas. Como medida de reduzir os impactos negativos nas atividades e empreendimentos do Estado, o governo estadual, por meio do Imac, prorrogou por mais 45 dias as licenças emitidas, de acordo com a portaria nº 034 de 4 de maio de 2020.

Serviço:

Whatsapp Imac: (68 99246-9940.

E-mail: [email protected]

