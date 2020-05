jn globo #

W. Bonner no JN da Globo

Quando as mortes vão se acumulando ao longo de dias e semanas, como agora, na pandemia, esse baque se dilui e as pessoas vão perdendo a noção do que seja isso: 8 mil vidas acabaram. Eram vidas de pessoas amadas por outras pessoas: https://t.co/usfyoglWz7 #JN pic.twitter.com/bxetmwupjr

— Jornal Nacional (@jornalnacional) May 7, 2020