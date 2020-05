Só faltava essa: Marina diz que Dilma inventou ‘fake news’

marina #

Via Caf/Uol

Marina Silva (Rede-AC) concedeu entrevista ao UOL nesta quarta-feira 6/V e aproveitou para acusar a presidenta Dilma Rousseff de “inventar as fake news”.

“Quando ela [Dilma] foi para a Casa Civil, tivemos divergências, mas nada mais do que isso. Tivemos um debate civilizado. Mas em 2014, a campanha da Dilma inaugurou as fake news”, disse ela.

Marina ainda tentou estabelecer uma comparação entre Dilma e os membros bolsonaristas do chamado Gabinete do Ódio.

“Eles tiveram algo similar ao ‘gabinete do ódio’. Quem inaugurou as fake news foram Dilma e João Santana. Isso está mais do comprovado”, completou Marina.

Em tempo: Marina não perdoa Dilma por tê-la demitido ainda durante a gestão Lula – J R Braña B.

