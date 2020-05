alan rick #

O entrevistado desta noite de sexta aqui no oestadoacre (com repercussão nesse perfil do facebook) é o deputado federal Alan Rick, do DEM.

Horário: 20h (8 da noite)

Atenção famílias que têm filhos formados em medicina no exterior e que não estão atuando no Brasil!!!…Essa pauta tem sido uma das prioridades do deputado Alan Rick…então anote aí o horário (20h).

Nos veremos a las ocho pm….

J R Braña B.