bloqueio total #

Acre ultrapassa os mil casos de contaminação por coronavírus

O governo pensa, com razão – no bloqueio total (lockdown) das atividades na capital devido ao avanço do coronavírus, mas patina nas providências que precedem uma medida dessas.

Em tempo: senador Petecão, aliado do governo: ‘Sou contra bloqueio total e sou contra liberar geral…(v)