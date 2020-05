vídeo #

É o ministro da Educassssão do Brasil…Weintraub…

Governo Bolsonaro segura o vídeo…

Estadão

O conteúdo do vídeo da reunião citada por Sergio Moro em seu depoimento à Polícia Federal tem palavrões, ameaças de demissão a ministros, anúncios de distribuição de cargos para o Centrão e pedido de acesso às informações de inteligência.

Por isso, a resistência do governo em cumprir a ordem do ministro Celso de Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal), de entregar a íntegra da gravação.

(…)