mãe bolsonaro #

Quando até a mãe do sujeito fala assim…que natureza…!

(…)

C.: Hoje seu filho fica brigando, agredindo com palavras. Houve o episódio com a deputada, disse que não merecia ser estuprada porque era feia…

Olinda Bonturi Bolsonaro: É o jeito dele. Era ele mesmo, não estava imitando ninguém. É a natureza dele. (…) Mas era digno, não era de falar besteira. (…)

(…)

“Ele era digno, não era de falar besteira”, diz mãe de Bolsonaro https://t.co/3USpC8IT5m — DCM ONLINE (@DCM_online) May 10, 2020

