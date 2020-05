protesto brasileia #

Protesto foi no município de Brasileia, na sexta-feira.

Sintesac (Sindicato da Saúde)

O ato dos profissionais em saúde, se deu por falta de atenção e apoio do governo do Estado do Acre. Falta de recursos humanos, falta de fluxos específicos em todas as unidades, falta de EPIS, testes em massa para os trabalhadores em saúde e principalmente a ausência de um plano de ação por parte do governo para superar essas dificuldades. Estes são alguns dos problemas enfrentados pelos trabalhadores que lutam contra a pandemia do Coronavírus (COVID-19), que se assola em nosso Estado.

Em tempo: Acre se aproxima de 1.500 infectados por covid-19 e contabiliza 41 mortes até agora…