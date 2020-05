crm e cmf #

Justiça decide que médicos formados no exterior podem atuar em unidades de saúde do Acre (e do Brasil) durante a pandemia mesmo sem a carteira do conselho.

A deputada federal Perpétua comemora a decisão da justiça, mas alerta:

-Tomara que o CRM e CFM não cortem nosso barato.

Avance para o minuto 7 e assista: