sena gov #

Quinta-feira está prevista uma visita do governador GladsonC ao município de Sena Madureira.

Faz tempo que o governador não dá as caras na cidade…

Parceria entre a prefeitura da cidade e o Palácio Rio Branco deve agilizar nos próximos dias um hospital de campanha no prédio novo da unidade de saúde municipal do Bonsucesso.

Pelo menos 15 leitos deverão ser instalados para receber os pacientes de covid-19 do município….Isso, se o governo ajudar.

O prefeito Mazinho tem reclamado de falta de apoio de GladsonC a Sena e aos municípios da região (Manoel Urbano e Santa Rosa).

-Tudo é só para Rio Branco e para Cruzeiro do Sul – disse ele esta semana.

Nome da saúde estadual

O provável futuro nome forte da saúde estadual em Sena deverá ser o ex-secretário de saúde municipal Daniel Herculano…Danielzinho caiu nas graças da direção do DEM, nas figuras do deputado Alan Rick e do presidente do partido Jairo Cassiano.

Em tempo: Sena deve receber 7,6 milhões do pacote de 125 Bi para estados e municípios aprovado pelo Congresso Nacional…(Mazinho afirma que o governo GladsonC reduziu pelo menos 800 mil do município)

Em tempo 2: a boataria corre solta em Sena sobre suposto exame de covid-19 para a deputada Meyre Serafim…pessoas próximas a ela negam que a deputada tenha testado positivo.

J R Braña B.