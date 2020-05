força máxima #

(Gov do Acre)

Governo lança operação Força Máxima com a prefeitura de Rio Branco e anuncia editais de obras pós-coronavírus

O governador Gladson Cameli e a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, assinarão nesta quinta-feira, 14, no Departamento Estadual de Estradas e Rodagens (Deracre), a ordem de serviço para renovação de convênio com a Prefeitura de Rio Branco de prestação para serviços de manutenção, conservação e recuperação do pavimento asfáltico nas rodovias estaduais AC-10 (Porto Acre), AC-40 (Senador Guiomard/Plácido de Castro) e AC-90 (Transacreana).

As obras serão executadas pelo Deracre e a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), com investimentos na ordem de R$3,9 milhões, e têm, ainda, como objetivo fomentar a economia e promover a geração de emprego e renda.

(…)

Lançamento de editais para obras no interior

Governo do Estado, anuncia, ainda, nesta quinta-feira (14) o lançamento de vários editais de licitações para um pacote de obras públicas a serem executadas após o período da crise da Covid-19. Nesse primeiro pacote serão investidos mais de R$ 200 milhões em obras de infraestrutura urbana, viária e de saúde ao longo dos próximos meses.

(…)