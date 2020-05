isolamento #

Divulgação

Isolamento social: Alimentação interfere em emoções, como alegria e felicidade

Durante o período de isolamento social, causado pela pandemia da covid-19, a busca por atividades que gerem prazer e bem-estar sem sair de casa mostrou-se ainda mais necessária para a melhora da saúde mental da população. Além disso, o interesse e a necessidade de ir para a cozinha também aumentaram. Mas o que muitos não sabem é que preparar sua própria comida é uma atividade diretamente relacionada com a alegria.

De acordo com a psicóloga e professora da Universidade Positivo, Janete Knapiak, o prazer de preparar uma refeição, combinar e harmonizar sabores ou criar um novo prato fazem com que as pessoas relacionem a alimentação com sensações de prazer e alegria. “Os hábitos alimentares estão relacionados com a satisfação com a vida, com um bem-estar subjetivo positivo. A ciência já mostra que a comida pode provocar respostas emocionais classificadas em cinco distintas emoções relacionadas às qualidades visuais, olfativas e táteis dos alimentos, que podem gerar um impacto emocional direto”, explica.

Além disso, alguns alimentos estão diretamente ligados ao aumento da imunidade, como alho, cebola, frutas cítricas, vegetais verde-escuros e carne, que são ricos em selênio, zinco, ferro, vitamina C, B6, B12 e aminoácidos, e atuam na manutenção do sistema imunológico.

Com o intuito de levar esse recado para a casa das famílias brasileiras, a Alegra lançou a campanha #AlegraQueFazBem. Para o gerente da marketing da Alegra, Amauri Castro, a intenção é incentivar essa prática de reunir a família – presencial ou virtualmente – para preparar algo saboroso durante o isolamento social. “Nós queremos lembrar às pessoas sobre a importância de pensar no bem-estar durante esse período e também de trazer alegria e bons momentos para dentro dos lares”, conta.

A campanha está sendo veiculada em redes sociais, como Facebook, Instagram, LinkedIn e Youtube, usando a hashtag #AlegraQueFazBem. O vídeo completo está disponível no link https://bit.ly/2xSDX9r.