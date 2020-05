dados oficiais #

Dados oficiais do Acre, 14-M

Em relação aos óbitos pode-se observar que 60,0% (33 casos) ocorreram em pessoas acima de 60 anos. De acordo com o sexo, 36 (65,0%) óbitos ocorreram no sexo masculino e 19 (35,0%) no sexo feminino. Dentre os 55 óbitos, 76,0% deles tinham alguma comorbidade, porém verifica-se que 24,0% das pessoas que evoluíram para o óbito não tinham histórico de comorbidades (Gráfico 5)

