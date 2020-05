pcdob ação justiça #

Adiconal de Insalubridade

acesse íntegra do mandado de segurança ao final do post

O Partido Comunista do Brasil deu entrada em mandado de segurança na justiça com pedido de liminar (para que tenha efeito imediato) para garantir aos servidores da saúde o direito a receber o adicional de insalubridade devido à exposição diária ao covid-19 nos centros de atendimento dos 22 municípios.

O pedido do partido contempla todos os servidores que estejam trabalhando em unidades de saúde do estado neste momento de pandemia do coronavírus.

Leia aqui a ação judicial do PCdoB para atender reivindicação dos servidores da saúde

Leia aqui o protocolo de recebimento da justiça do mandado do partido

