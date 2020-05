auxílio emergencial #

Da Caixa

Movimentação pela poupança digital tem calendário antecipado em relação ao saque em espécie

A CAIXA, agente financeiro do maior programa de pagamentos e inclusão bancária do Brasil, inicia, a partir de segunda-feira (18), a disponibilização da parcela 2 do Auxílio Emergencial (600 Reais) do governo federal para todos aqueles que receberam a parcela 1 até 30 de abril. Esta segunda etapa será realizada de acordo com calendário publicado na sexta-feira (15) pelo Ministério da Cidadania.

(…)

Em tempo: valor de R$ 600 só foi possível devido ao Congresso Nacional…governo Bolsonaro propôs apenas R$ 200.